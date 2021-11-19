有些人外表看似天真，但實際上，他們只是善於偽裝自己，對外展現出幼稚的一面，內心其實非常滄桑。《搜狐網》近日分享3個時常偽裝自己的星座，就算內心早已遍體麟傷，但他們仍選擇包裝自己，不想讓任何人看透。

1.摩羯座

摩羯座行事低調，看起來隨遇而安，不過他們其實很常在心裡偷做打算，置身於新環境時，他們會先觀察周圍環境與人，並想出各種應對方式，城府可說是非常深，在暗中運籌帷幄，他們外表看似很和善，但內心其實很成熟，想法遠遠超越同齡人，只是平常不喜歡被人看透，因此對外都表現出較內斂的形象。

2.獅子座

獅子座個性很霸氣，不論走到哪裡，他們都非常有自信，也因此時常不願低頭，就算遇到困境，獅子座也不會跟別人說，而是選擇深埋在自己的心裡，但他們不會讓自己沉淪，也不會因挫折而變得消極，反而會展現出前所未有的勇氣、魄力及決心，因此外人看他們總是意氣風發的，但其實他們也是有低潮期，只是不讓人發現。

3.水瓶座

與水瓶座相處時，總覺得他們就像個孩子，但認識久了，才會看出他們的與眾不同，甚至是深藏不露。水瓶座看起來很幼稚，只是在傳達他們對人生的渴望，希望能像孩子一樣天真無邪，不過其實他們內心早已是傷痕累累，但他們不願表現給別人看，因此會偽裝堅強，不允許任何人看透他們的內心。