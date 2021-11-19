高端疫苗尚未列入世界衛生組織緊急使用清單，為因應入境他國需提交新冠肺炎疫苗接種證明，衛福部開放再接種其它種疫苗。雲林縣完成2劑高端疫苗接種者有1萬5148人，全縣剩餘3361劑，雲林縣尚未接獲接種高端疫苗但需出國，要再打其他疫苗的申請案。

雲林縣接種1劑高端疫苗有1萬8159人，接種2劑者1萬5148人，總量排名全台第9名，僅次於6都、彰化縣、屏東縣，衛生局目前剩餘3361劑高端疫苗。

衛生局長春美表示，高端疫苗放接接種以來，雲林縣從未鼓勵施打，順其自然，未來也不鼓勵，若醫療院所有申請仍會配發，上周仍有零星申請不到10劑，現有的高端疫苗有效期限到明年5月，該局靜候中央指示。

曾春美表示，衛福部日前開放接種高端疫苗、有出國需要者，持相關證明文件例如電子機票、就學或工作證明，經醫師評估後再接種其他疫苗，該局尚未接獲申請案，不過有民眾詢問衛生局，打高端疫苗後再接種不同種類的疫苗，時間要相隔多久比較安全？

曾春美說，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌疫苗交替使用的安全性與有效性，一切遵照疾病管制署規範，接種AZ疫苗的兩劑間隔時間是4至12周，BNT疫苗兩劑最小間隔為21天，莫德納最小間隔是28天。

雲林縣迄今接種AZ疫苗第一劑者有21萬0776人、第二劑有15萬4885人；莫德納疫苗第一劑有8萬5753人、第二劑有7萬1298人；BNT疫苗第一劑有12萬0891人、第二劑1萬6809人。