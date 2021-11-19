線上課程夯，相關業者加碼投資台北市老商辦，根據實價揭露，巨匠集團旗下的巨匠雲科技，9月以約3.37億元無貸款的方式，買下中山區屋齡44年的老商辦「金萬萬商業大樓」，單價約每坪62萬元。

該戶原為酒店業者名仕會館承租，搬離後，日前被巨匠集團買下，房仲業者指出，近捷運、商業密集，且有學生及上班族等多元客源，數位教育業者買下整層商辦逾500坪的空間，可採輕隔間成小空間，不管是做為辦公室、線上課程或實體教室，或者出租，都頗具使用彈性。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，該大樓是44年的舊商辦大樓，總戶數高達300戶，有不少20坪以下的小坪數商辦，二樓以上的商辦成交價大多落在45~55萬元左右，最高成交單價是2014年交易的11樓，每坪63.3萬元，而這次最新成交的頂樓戶，單價61.9萬元，創下大樓次高價紀錄。

高端族資金充沛，再加上通貨膨脹、疫情等因素之下，不少企業將資金轉往不動產，統計顯示，今年總價逾2億元的商辦交易，法人不貸款購置的至少就有七件，其中四件是屋齡30年以上的老商辦，例如中華郵政日前以約3.56億元買下的「白宮企業大樓」1樓，屋齡43年，該案原本由中華郵政和地球村美日韓語承租，如今中華郵政「由租轉買」自己當起房東。

房仲業者分析，近年辦公室供給稀缺，空置率降低，租金穩定成長，價格也逐漸上漲，甚至有老商辦單坪價還破百萬的案例，買家買來出租或自用，未來也有改建機會。

也有不少買鎖定新興商辦，又以內湖、大直地區最多，例如盈福開發8月以2億元買下「大直CBD時代廣場」，和潤企業以近7.2億元買下去年完工的內湖「識野科技大樓」7樓辦公室。