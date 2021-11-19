國泰產險移工防疫險獲金管會核准，若未來移工入境確診實支實付最高50萬元，國泰產險表示，預計於12月1日前正式推出相關商品。

隨國內疫情越來越穩定及疫苗覆蓋率提升，勞動部經指揮中心同意開放辦理移工專案引進，為了響應政府政策，國泰產險表示，該公司積極參與開發移工防疫保險商品，金管會保險局19日核准國泰產險「移工嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用健康保險」及「移工特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用團體健康保險」。

國泰產險表示，過去移工入境後，如確診「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」時，相關住院醫療費用皆為疾病管制署全數負擔，現行移工確診所致的住院醫療費用，將改由移工的雇主全數負擔，為避免因移工確診，造成雇主負擔龐大住院醫療費用的經濟壓力，現國泰產險配合金管會及勞動部的政策，未來「移工嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用健康保險」及「移工特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用團體健康保險」即可協助雇主分擔風險。

國泰產說，未來雇主可於移工入境前，取得移工的授權同意後，雇主可協助為其投保「移工嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用健康保險」或「移工特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用團體健康保險」，前述商品雇主可依照引進移工的人數作選擇，人數未滿5人時，僅可投保「移工特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用健康保險」，每人保險費1051元；滿5人可選擇投保「移工嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用團體健康保險」，每人保險費1036元。

投保後的移工，於入境日起30日內，國泰產說，經確診「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」且列為境外移入案例者，將提供最高保險金額50萬元的實支實付住院醫療費用保障，針對實際住院醫療費用，經取得移工授權同意後，可由國泰產險直接給付給醫療機構，減少雇主經濟上及作業上的負擔，移工來台工作更安心。