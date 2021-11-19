前公懲會委員長石木欽懲戒案，懲戒法院19日開庭傳訊關鍵證人翁茂鍾，翁說與石是40多年的好友，經常聚會話家常，27本筆記本的內容都是他或祕書記載，但有些時間地點記載的人名，不一定會出席，且有時是互不認識或不是吃飯聚餐。

長達3小時的訊問過程中，審判長一一提示筆記本記載內訊問翁，翁說自己是日本名城大學法律碩士，畢業回台後，40多年前認識當年在台南擔任檢察官的石木欽，後來就一直保持聯絡，見面不是為了討論特定案件。

至於筆記本記載內容，有警界高層、軍方部長級等重量級人士，翁茂鍾說，因為他跟台南高爾夫球場鄭姓老板私交好，這些人來球場打球時，剛好佳和公司就在球場附近，他會應邀一起吃飯，有些人他不熟識。

筆記本由鄭姓祕書記載2011年5月20日下午2點到台北，與石木欽及張姓、林姓友人及吳姓律師等人見面的部分，翁解釋下午2點怎麼可能吃飯，況且這些人是不同行業，筆記內容記載在一起，是祕書提醒他當天要來台北拜訪的人，不是要一起吃飯。

翁說，自己很愛交朋友，且怡華等公司釋出股票時，會找一些親朋好友購買，他否認涉及炒股及不法，也強調與石木欽是多年好友，公司有事會去找律師，不會因為個案去找石木欽幫忙。