立委江啟臣邀集相關單位會勘國道4號C711標工程，並瞭解東豐快速道路復工時程。（王文吉攝）

國4豐潭段延伸工程進度超前，豐原西行入口提前半年開放通車。（王文吉攝）

台中市建設局總工程師陳建權說明東豐快速道路復工時程。（王文吉攝）

國4豐潭段自2017年開始動工，目前整體工程進度87.5％，全線力拚2022年底完工。（王文吉攝）

國道4號正進行豐潭段延伸工程，目前整體工程進度約87.5％，其中豐原端匝道封閉長達2年半，高公局宣布西行入口將於月26日上午10點開放通車，提早半年結束交通黑暗期，可望紓解豐原、石岡、東勢、和平等山城上班族車潮。至於東行出口部分，仍按預定時程於明年6月開放，全線目標2022年底通車。

立委江啟臣19日邀集高速公路局、台中市建設局、豐原區公所、東勢區公所及市議員張瀞分、陳本添與豐原、東勢多位里長會勘國道4號C711標工程，並瞭解東豐快速道路復工時程。

高速公路局說明，國4豐潭段自2017年開始動工，全長約11公里，沿途貫穿3座隧道，目前整體工程進度87.5％，由於施工期間挖到新石器時代朴子文化遺址，工期雖展延，仍克服萬難，全線力拚2022年底完工。

台中市建設局總工程師陳建權表示，東豐快速道路工程有助紓解台3線45％車流，第4及第5標工程已於2018年完工，現已完成第3標（鯉魚脊背橋至台3線石岡段）用地取得公聽會，正進行細部設計作業，預定明年上半年優先復工。

江啟臣指出，國道4號橋下豐勢路至三豐路口是山城往來市區及海線要道，施工團隊提前半年於本月26日開放豐原端西行入口，提醒相關單位加強宣導，並增派義交疏導，避免機車騎士誤闖國道，而東行出口預計明年6月開放。

江啟臣拜託高公局在安全前提下全力推進國4豐潭段工程，盼提前結束交通黑暗期。他也語帶無奈表示，「東豐快」當時總經費80多億元，因政治因素延宕，現在膨脹至130多億元，不僅耗費金錢時間，又延遲地方發展，他會協助爭取中央支持「立交共構」，使分流順暢。