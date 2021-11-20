台股10月以來啟動一波反彈，走勢頻創波段新高，指數更站上3個月新高點，配合各期均線呈現多頭排列，成交量溫和放大，有望持續震盪盤堅。法人看好在外資歸隊下，強勢族群輪番上攻，再戰萬八權值股扮演關鍵角色。

台股今天在晶圓雙雄台積電、聯電領軍下，加權指數一度衝關至17986.18點，惟面臨18000點近關情怯，終場下跌23點，收長上影線，以17818點作收，本週大盤上漲300點，漲幅1.71%，週線連7紅。

日盛上選基金研究團隊表示，美股第3季財報表現突出，就業數據及消費數據亦優於預期，加上外資買超歸隊，台股呈現多頭強攻態勢。目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，有補漲空間。台股年底至隔年第1季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。

該團隊指出，近期美股與台股的財報公布旺季，半導體產業相關需求強勁，財報數字優於預期；全球經濟復甦，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受害嚴重的傳產、金融產業獲利持續好轉。

日盛上選基金研究團隊補充，台股半導體產業鏈從上游IC設計到晶圓代工、下游封測等聚落完善，此波需求爆發帶動台股獲利持續創高。後續產業方面，可關注半導體、5G手機、伺服器以及汽車電子等族群。

國泰投信表示，隨著疫情趨緩，經濟逐漸回歸正常，企業獲利年增數字將維持正向，加上貨幣政策維持寬鬆與第4季台股傳統旺季，樂觀看待12月及明年1月的台股行情。成長類股仍相對看好，例如電子股，特別是5G相關個股，都有許多題材，是可以留意的族群。

宏遠證券表示，美股創新高、外資回補台股及資金回流、價值低估股開始表現，預期台股大盤將往上穩步盤堅；甚至股價超級低估的貨櫃航運股若飆風再起，配合股價低估且沉寂一段時間的晶圓雙雄、產業龍頭股、業績成長股價出現反彈，台股大盤也有機會再創新高。（編輯：楊蘭軒）1101119