新北市竹林中學為幫助學生了解華新街的歷史、文化，舉辦「在地導覽員培訓營」，藉由一系列的培訓課程增強學生的口條及應變能力，同時邀請民眾一起參與成果展現，民眾們聽完導覽後都直呼「一點都不輸給專業導遊！」

新北市竹林中學與「鳴個喇叭」地方文史工作室合作開設「在地導覽員培訓營」，增進學生了解中和華新街歷史、文化特色。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

「奶茶就是要喝熱的！夏天溫度高到38℃也要喝熱的！」，「各種辛香料在鍋裡互相『依偎』、『翻滾』成的魚湯麵可是緬甸的國菜！」，「跨過紅綠燈，一秒偽出國！」，竹林中學在地導覽員培訓營結業式，學員站在人潮如鯽，人稱南洋觀光美食街的華新街頭，正經八百的為參訪民眾介紹當地異國文化特色，口條清晰、充滿自信。

新北市竹林中學與「鳴個喇叭」地方文史工作室合作開設「在地導覽員培訓營」，增進學生了解中和華新街歷史、文化特色。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

竹林中學執行110年度新北創新教育加速器計畫，由於校址位於中和南勢角，鄰近社區是深具特色的滇緬泰僑聚居之文化聚落，因此特別與「鳴個喇叭」地方文史工作室合作開設「在地導覽員培訓營」，幫助學生對華新街的地方歷史文化及風俗特色有所理解，學習資料蒐集、資料庫建立等基本能力訓練，以及透過口說技巧培植，訓練學生表達能力。學員經過初階及進階二階段的訓練，於日前以實地擔任南洋美食街導覽員作為結業成果展現，受邀參訪的民眾對於同學的表現莫不豎起大拇指，表示「有夠專業！」

新北市竹林中學與「鳴個喇叭」地方文史工作室合作開設「在地導覽員培訓營」，增進學生了解中和華新街歷史、文化特色。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

多數參加培訓的同學在報名時都表示希望能增進自己的口說能力，並訓練面對人群的膽量，而對於培訓過程中也學到了田野調查技巧、異國文化特色、地方文化刊物編輯等等，則認為是意外的收穫。「哦~原來奶茶店是『情報交換中心』」、「原來飲食文化就是不同人群不同生活的表現」、「原來喝奶茶配棕糖糯米糕口感超讚」、「東南亞食物酸酸辣辣，原來也有清涼降火的功效」、「原來這條街還有這麼多大爹大媽們飄洋過海的生命故事」、「就在學校旁邊，實在應該多了解，不然畢業後一問三不知豈不白來？」、「疫情不能出國，過個紅綠燈，就是充滿異國風情的街景特色，一秒偽出國，哈！」同學們七嘴八舌分享自己學習感想，透過專案計畫特別設計的課程訓練，收穫滿滿。

竹林校長顏麗珠說，市政府鼓勵學校創新教育，加速器計畫也刺激了許多不同面向的思考，竹林的專案目標是希望孩子們能學會尊重差異、進行文化理解、擴展包容胸襟，進而從生活學習中培養、累積自信，建立對自身文化的正向認知。透過特色課程及活動的探索，說出地方故事，強化對地方的情感，並清楚建立自己與土地的連結，最後進一步了解群我關係的意義。