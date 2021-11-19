台銀再度得標公務員房貸，台銀董事長呂桔誠表示，明年將進入「築巢優利貸2.0」，台銀明年開始再辦理3年，也已經準備好5000億元銀彈，搶攻公務員房貸市場。

台銀今日舉辦「2021台灣銀行藝術祭繪畫季＆攝影季獎」呂桔誠接受媒體採訪時做以上表示。

呂桔誠表示，台銀現在房貸加上與房貸有關的貸款金額已經達到9000億元，每年新承做房貸大約2000億元，淨增加大約900到1000億元，不過呂桔誠強調，銀行72條之2所規範，房貸不可超過存款和金融債總和3成，台銀僅只有2成多，離規範還有一段距離，所以台銀還有空間辦理公務員的房貸專案。

1.0的額度大約是3000億元，呂桔誠表示，台銀又再度標得公務員房貸專案，稱為築巢優利貸2.0明年起再辦理3年，呂桔誠表示，台銀也準備好5000億元辦理築巢優利貸2.0。

呂桔誠認為，築巢優利貸2.0將更熱絡，原因在於房價持續上漲，單位與總價都會上揚。未來台銀的策略為公部門、企金與個金三方面平衡發展。