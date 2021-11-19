花蓮縣府推金門、澎湖包機，為國內觀光合作模式帶入新的方向。圖為花蓮豐濱大石鼻山步道。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮金門雙向包機受到遊客青睞，不料遭到新冠疫情影響，包機業務被迫中斷。隨著疫情趨緩，花蓮縣府宣重啟包機業務，除了金門縣，也擴大飛澎湖縣，已與兩縣旅遊公(工)會合作，花蓮則有7家旅型社承包業務，促成12月26至28日花金及12月29至31日花澎包機，透過包機業務振興花蓮觀光起飛。

縣府表示，搭乘包機，無論是否接種疫苗都可報名，落地後不須檢附快篩證明，也不用隔離，旅遊期間除了吃飯、拍照，可脫下口罩，其餘時間都需戴口罩，做好防疫需求。

觀光處長張志翔表示，去年10月花蓮-金門縣包機首航，當時縣長徐榛蔚回訪金門進行縣政交流，並簽訂「花蓮金門合作備忘錄」，受到遊客青睞。今年在疫情趨緩後特別商請立榮航空公司，針對金門及澎湖各安排180人次的大型飛機，盼帶動國內包機旅遊市場。

金門及澎湖的遊客至花蓮的行程一次蒐集花蓮大山大海的絕美景致，除造訪太魯閣國家公園及花東縱谷知名景點外，前往大石鼻山、新社梯田、親不知子斷崖等熱門網美打卡點，讓遊客可以橫跨海岸山脈，一路暢遊花東縱谷與東海岸線的山海美。

縣府說，與金門縣、澎湖縣兩縣旅遊公(工)會合作，花蓮有詠莉、全順、花蓮、世邦、東南、翔茂、長伶等7家旅行社合作；澎湖11月底前報名，依房型價格行程收費10800到13900不等。縣府公布，縣鄉親如有意願至金門遊玩，可洽專線：03-8359474報名；另外至澎湖遊玩者，可洽專線：03-8466898報名。預料將不少民眾報名，請大家把握機會，趁早規劃旅遊行程。