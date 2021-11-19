四大公投案將於12月18日投票，昨日（18）第2場次公投意見發表會中，台電核能發電處長許永輝擔任「重啟核四」案反方代表。他強調，「我相信核四當時是可以帶到安全的，這些問題是可以解決的，趕快把它拚成發電，早日把我的弟兄拉出這個泥沼」，他的發言被經濟部製成哏圖宣傳。國民黨全國黨代表林冠勳表示，經濟部造假竄改許永輝的發言，只剩「趕快拚出發電」。經濟部踹共！

經濟部在臉書製圖分享許永輝的發言，內容為「我在核四時，沒有遠大的目標，當時工項這個跳票、那個跳票，跳票成為常態，商轉目標跳了4次，2011年後商轉的目標根本不敢對外公布，當時我唯一的想法是趕快拚出發電，早日將跟隨我的弟兄帶出泥沼。」

林冠勳19日在臉書貼文表示，經濟部為什麼造假、竄改許永輝的話？昨天眾所矚目、被視為反核方唯一專業人士的台電核能處長許永輝，對上核四啟用商轉公投領銜人黃士修，48分鐘的交鋒，扣人心弦。

林冠勳接著表示，許處長最後想以一個「核能老兵兄弟情」結語，明明就有說到：「相信核四當時是可以帶到『安全』的，這些問題是可以解決的，趕快拚出發電。」結果經濟部事後發布的梗圖，卻把許處長的發言給改了，只剩：「趕快拚出發電」。林冠勳質疑，是經濟部疏漏許處長的原話？還是許處長吐露了不該講的實話？經濟部踹共！