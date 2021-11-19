對於「重啟核四」公投正方所提出的「核四重啟初步規劃書」，台電聲明，不是台電公司的文件或報告。如果有人假冒台電，或是逕自以台電公司名義提供外界錯誤、過時、片段的資訊，台電公司將會循法律途徑追究。另外，正方稱此文件為「他（許永輝）擔任核能處長任內，因應以核養綠公投通過之後的台電內部文件。」台電也指出是完全造謠。
台電今發聲明指出：
1. 經過清查了解，這份所謂的「核四重啟初步規劃書」文件，並不是台電公司的文件或報告。
2. 如果有人假冒台電，或是逕自以台電公司名義提供外界錯誤、過時、片段的資訊，台電公司將會循法律途徑追究。
3. 公投正方代表又稱，此文件為「他（許永輝）擔任核能處長任內，因應以核養綠公投通過之後的台電內部文件。」也是完全造謠，因為許永輝處長2020年1月才擔任總公司核發處處長。2018年公投時，他在核二廠擔任廠長。對此自導自演的文件，沒有看過，也沒有參與。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。