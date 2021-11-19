光寶科宣布，連續十一年入選為道瓊永續指數DJSI成份股，並同時名列「世界指數」及「新興市場指數」。

光寶科表示，道瓊永續指數為全球最具公信力的永續評比指標之一，其中又以每年從全球2500家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10％企業組成之「世界指數成分股」為最高評級，在今年DJSI評比中，光寶科在全球電腦、周邊及辦公室電子設備產業名列第二，更是台灣企業第一名，光寶在「重大性、風險管理、政策影響、稅務策略、資訊安全、創新管理、環境報導及社會報導」八個題組皆位居產業類組首位。

光寶科總經理邱森彬表示，光寶科技以「光電節能，環境永續」作為核心使命，持續落實將ESG內化至企業管理，同時攜手供應商夥伴推動低碳轉型，強化永續供應鏈韌性，並以「循環經濟模式」為核心，共同開發低碳排永續材料與高能源轉換效率產品。

光寶科自2014年起，連續八年獲選摩根史丹利MSCI的ESG領導者指數成份股、於ISS ESG Rating獲Prime評級、於碳揭露供應鏈議合評價獲「Leaderboard」最高評等，並入選富時社會責任指數 （FTSE4Good）新興市場指數暨「台灣永續指數」成分股、2021 「大中華企業可持續發展指數」企業前十強、蟬聯《遠見雜誌》企業社會責任年度大調查電子科技業首獎、十五度獲得《天下雜誌》企業公民獎，以及獲2021年台灣企業永續獎「十大永續典範台灣企業獎」、永續報告類「電子資訊製造業白金獎」、單項績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」與「供應鏈領袖獎」等。