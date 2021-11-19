台灣高鐵（2633）宣布，自2022年1月4日起，恢復為5月疫情升級前時刻表，每周維持1016班次之旅運服務。明年1月4日起的車票將於12月7日起開放預售。公司表示，將持續觀察旅運需求及疫情變化，視需要調整後續班表安排。

台灣高鐵指出，今年5月起因本土疫情爆發，旅客外出行程銳減，自5月21日起實施短期班表，並因應班次數減少，特別於疫情嚴峻期間調整部分車次停靠站，在有限車次數下，提升列車可服務範圍。因應疫情變化快速，短期班表歷經多次調整，考量本土疫情趨穩，決定自元旦疏運過後恢復實施疫情前時刻表。

台灣高鐵提醒，恢復疫情前時刻表後，除部分直達車停靠模式調整，也有部分班次時刻調整，呼籲旅客事先查詢欲搭乘車次時刻，以免影響既定行程。

此外，旅客進出車站及乘車時請全程佩戴口罩，高鐵各車站內及列車上，目前開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，飲食完畢應立即戴上口罩。