攸關公教員工房屋貸款以及牽動各銀行房貸排名的專案「築巢優利貸」徵選結果出爐，此次打破獨家原則，由臺灣銀行及中國信託銀行雙雙獲選承作，此次期間為2022年至2024年，共3年。

過去「築巢優利貸」皆為獨家，過去幾屆得標單位包含彰化銀行、華南銀行、國泰人壽、中國信託銀行、臺銀，過去皆為獨家得標，這次則是臺銀、中信銀雙雙獲選。

臺銀過去也曾在2006年11月至2007年10月也曾拿下獨家承辦權，這次則是第三次取得承辦權。

此次的專案利率維持原先水準，也就是依中華郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.465個百分點機動計息，目前為1.31％，寬限期最長為5年。

臺灣銀行董事長呂桔誠指出，臺銀的授信結構相當穩健，公部門放款、消費性貸款以及企業放款三面向平衡發展。

在房貸方面，截至10月底止，房貸餘額接近9300億元，今年至今新增房貸近1900億元，以目前臺銀此期的「築巢優利貸」的成績來看，自2019年至2021年10月底，已經突破2100億元，原先臺銀備妥額度為3000億元。

至於下一期的公教人員築巢優利貸，臺銀已得標，並已備妥5000億元額度。以新一期準備5000億元來看，呂桔誠強調，之所以拉高額度，主要是看好房貸未來成長會加速，房價也跟著上來，單戶價格逐漸變高，且臺銀的銀行法72-2限制的住宅相關貸款上限30％，仍有一段距離，因此可以持續衝刺房貸。

另外，呂桔誠強調，自2016年8月底回任以來，積極強化負債管理，並優化存款結構，活存比持續提升，從5年前的38％拉高至48％，未來會繼續吸收美元存款，以提升銀行收益。

臺銀的資產品質也相當良好，10月底的逾放比為0.14％，呆帳覆蓋率為1182％。