國道3號北上苗栗後龍路段今天發生死亡車禍，一輛小轎車不明原因失控衝撞外側護欄，駕駛車子的妹妹首當其衝，頭顱、身體多處變形死亡，乘客座姊姊擦挫傷送醫。

苗栗縣消防局透過新聞訊息表示，上午9時許接獲報案，國道3號北上120.7公里處發生車禍，隨即出動後龍、造橋分隊人車趕往，現場1輛自小客車撞擊外側護欄，車內2名女性傷患，其中1人輕傷，先行送往為恭醫院救治，另一名傷者遭夾困在駕駛座，已呈OHCA（到院前心肺功能停止）。

事故車輛經撞擊後，車體嚴重扭曲擠壓，宛如廢鐵，救援人員歷近2小時才將受困患者救出送醫，但女子臉部、頭部、左上臂均嚴重變形，後腦也有組織液外溢，到院前明顯死亡。

國道公路警察局第二大隊副大隊長鄧明隆告訴中央社記者，經調查，自小客車上2人為劉姓姊妹，由32歲妹妹駕車載41歲姊姊北上，原本行駛在內側車道，突然間車輛失控急速偏向外側衝撞護欄。

警方指出，駕駛無酒精反應，員警勘驗事故現場，小客車右前輪破裂，是否因爆胎失控導致自撞，仍待進一步查證才能釐清車禍發生原因。