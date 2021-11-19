感謝績優企業提供優質實習機會，僑光科技大學19日舉行「2021產學合作績優實習機構頒獎典禮」共有包含台新銀行、台中銀行、中科智慧機器人自造基地等16家企業獲獎。（黃國峰攝）

感謝績優企業提供優質實習機會，僑光科技大學19日舉行「2021產學合作績優實習機構頒獎典禮」。（黃國峰攝）

僑光科技大學，推動產學合作，常年深耕學生職場實務，成果豐碩，感恩業界支持與辛勞，19日於校內僑光館會議廳舉辦「2021產學合作績優實習機構頒獎典禮」共有包含台中銀行、中科智慧機器人自造基地等16家企業獲獎。

頒獎典禮首先由僑光科大董事長陳伯濤歡迎與會的16家企業，他指出產學合作績優實習機構頒獎是僑光所特有，因為要懂得感恩，實習是就業的捷徑，僑光科大與優質企業攜手一同推動產學合作校外實習，自105學年自今，學生實習表現優秀，獲得留任率超過3成。

陳伯濤指出，由於學校持續推動以校外實習為軸心的「客製化就業導向課程模組」從大一到大三完成專業課程訓練，再透過大四全學年校外實習，達到全程產業鏈結，創造學校、學生與產業三贏局面。

陳伯濤也勉勵學生，在台灣要得到好的工作，除了透過好的實習機會外，還要有好的英語溝通能力，例如最近高鐵徵選實習人員，不考專業，只考英語，能不能與顧客用英語溝通至關重要，因為僑光是雙語校園，最後由橋光同學拿下這個工作，且亞洲各國大學生的英語能力排行榜，台灣是倒數第4、5，希望在座大三同學能好好利用最後一年，好好加強自己的英文能力。

產學合作績優實習機構頒獎後，企業也分享，僑光學生認真負責，值得信賴，而實習後留任的校友陳立為、陳思妤、王銘媛等同學，也分別表示感謝僑光扎實的專業訓練，及這麼好的實習機會，讓他們得以學以致用，盡情發揮，繼而畢業前即就業。

今年獲選績優實習合作機構的有：台新銀行、台中銀行、三信銀行、陽信銀行、中科智慧機器人自造基地、晶實科技、源豐精密、太宇科技、王品集團、星巴克、裕元花園、亞洲藏壽司、台灣山崎、北澤國際餐飲、神腦國際、義美食品等16家企業。