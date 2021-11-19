高雄城中城大會震驚社會，為了預防老舊大樓火災、都市集中發展下的大樓火警，新竹縣消防局19日邀請專家，舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」，各縣市消防局、上百家廠商負責工安、環安的人員與會交流、討論，更新防災意識並強化防災準備。

新竹縣長楊文科表示，城中城大火發生後，他與聯電榮譽副董事長宣明智都十分關心，並指示消防局檢查縣轄內、新竹科學園區是否有類似的老舊複合式大樓，並研擬如老舊建物、高科技廠房，如何強化預防及管理措施。

新竹縣消防局長孫福佑表示，新竹縣為混合傳統文化、現代化科技業的城市，防災應以高規格看待，新竹縣於媒體競爭力調查中，在「消防公共安全與消防」全國排名第6名。而針對城中城火災、新竹縣今年1月接管竹科消防工作，也藉由19日的論台，檢視老舊建物及廠房的防災，傾向增加安裝住宅警報器、滅火器等著手。

論壇邀請前消防署火災預防組長林金宏分享老舊建築物的防災安全管理、聯華電子消防隊長鍾玉慰分享防災實務的管理經驗，論壇中討論熱烈，各廠工安、環安負責人員也分享各自經驗。

宣明智也說，由於廠房日新月異、大樓不斷增加，他也建議各公司的工安會在自我強化外，也應時常橫向聯繫，檢驗對方廠房，達到互助效果。