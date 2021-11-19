在中國大陸國產「20系列」武器中，目前最受期待的轟-20長程戰略隱形轟炸機，一直未公布較新的進展。據台灣的軍事專家分析，中共已成功研發能進行軌道轟炸的高超音速導彈，具備對美國本土進行戰略打擊能力，如此一來會讓研發長程隱形轟炸機的必要性下降，轟-20這項花大錢的高難度研發項目可能因此暫停或放棄。

從多年前首次在影片上暗示正在研發轟-20後，數年來相關傳聞極多，中共官方多次透露相關圖像與訊息，只能暫時滿足民眾的期待，但長久下來也遭到些批評。每當航展或官宣影片中出現動畫、模型或圖片，會有些網友抱怨「別老是拿那幾個模型忽悠」，研發的現實困難民眾不見得能理解，但此一項目是否要持續下去，才是共軍研發部門該考慮的問題。

一張在網路上流傳被認為可能是轟-20試飛的圖片，其真實性與來源引起許多爭議。（圖／網路）

《美國之音》報導，最近中共空軍成立72周年的官宣影片《天空之上》再次出現疑似轟-20模型，再度引發討論。台灣軍事專家吳明杰表示，影片中透露的模型雖然是飛翼設計的氣動佈局，但該模型沒有進氣孔，也無透明座艙罩，非常有可能是無人機，而非真正的轟-20外觀，因此不代表轟-20即將要曝光。

報導說，直到現在中共官方尚未公開轟-20真正的造型，只有大陸《現代兵器》刊物曾指出轟-20外型跟美軍B-2隱形轟炸機類似，4具發動機應會採用俄製的D30-KP2或國產渦扇-18，載彈量可達45噸。分析人士認為，此種配備要同時滿足匿蹤佳、速度快、航程遠、載荷大等優點，現實上的可能性不高。

大陸《現代兵器》刊物曾刊出大量圖片並描述轟-20外型與性能，但該雜誌後來聲明圖片是網友製作的想像圖。（圖／現代兵器）

吳明杰舉例稱，美軍B-2A隱形轟炸機強調匿蹤，因此在速度上只能維持次音速，載彈能力最多23噸。另一款美軍B-1B轟炸機是超音速，重視的是速度和載重能力，因此匿蹤功能就有部分必須被犧牲。如果轟-20如果想要強調匿蹤，使用俄製或大陸國產發動機，不太可能達到45噸的載重量。

此一說法美國五角大廈的報告與說法相符，美方推測轟-20的航程可能達到8500公里，有效載荷10噸，遠低於外界傳聞的45噸。報告還預估，中共還要10年才能研發完成。

大陸媒體曾指出轟-20外型跟美軍B-2隱形轟炸機類似，4具發動機應會採用俄製的D30-KP2或國產渦扇-18，載彈量可達45噸。圖為殲-20伴飛轟-20。（圖／現代兵器）

臺灣國防安全研究院國家安全所所長沈明室受訪時表示，轟-20首要的不足之處應該是發動機問題，中共對俄製發動機需求很大，但俄羅斯不願意賣太多，中共自行研發與仿製也難以一步到位。

吳明杰則表示，殲-20先前傳聞要把發動機換成國產渦扇-15，但一直未看到成果，對於載重能力跟航程需求更大的轟-20而言，想要換裝成國產發動機渦扇-15或更先進的渦扇-18的目標，可能會更為遙遠。

中共研發高超音速導彈成功，已具備打擊美國本土能力，而且無法防衛。圖為軌道滑翔器進入大氣層後機動突防示意圖。（圖／洛馬公司）

吳明杰表示，共軍已經在高超音速武器領域有所斬獲，轟-20也就失去了發展價值跟意義，因為高超音速武器的成本低廉，而且能從太空對美國本土發動攻擊，防禦上也更加困難，可說是一個不對稱作戰的利器。反觀轟-20可能砸了大錢還不能確定成果，如果共軍選擇以高超音速武器作為發展重點，轟-20是否還會繼續研發、量產，都是個問號，從成本、技術，或者是作戰需求來說，有可能會胎死腹中。

沈明室還指出，雖然轟-20的作戰性能尚未能與同等級的美軍轟炸機相比，但在東南亞、東北亞或台海，沒有其他國家擁有這種匿蹤長程戰略轟炸機，因此對於區域安全還是會造成一定程度的軍事威脅。