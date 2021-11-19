仁寶宣布獲得由台灣永續能源研究基金會所舉辦「台灣永續報告書－白金獎」，由仁寶副總經理呂清雄代表領獎。台灣企業永續報告獎今年邁入第十四屆，今年報名參賽企業329家、創歷年新高。
仁寶表示，秉持「創新、和諧、超越」的企業宗旨，致力發展「以科技創造人類永續生活」的目標，從重視員工身心健康照護，鼓勵同仁參與各項社會公益、積極提升教育品質、支持環境永續行動，並以創新思維管理，持續推動相關政策與活動，以響應聯合國2030年達成十七項永續發展目標。
至2021年止，仁寶連續6年入選富時永續指數（FTSE4GOOD Index），也已連續3年入選台灣永續指數（FTSE4GOOD TIPTaiwan ESG Index）成分股，此外，仁寶亦在台灣公司治理評鑑拿下企業排名前6～20％的成績，並獲得天下雜誌評選為台灣製造業前5強，企業規模多年入選Fortune 500大之列。
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