五月天每年陪伴粉絲一起歡慶跨年，19日宣布「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，從12月25、26、31、2022年1月1日在高雄世運主場館舉辦，邀約20萬名歌迷，再一次和歌迷度過聖誕、再一次和歌迷狂歡倒數，再見2021年迎接2022年。

五月天向來熱心公益，為了感謝默默守護的無名英雄，相信音樂及五月天提供5000張門票，將委由高雄衛生局及護理師護士公會聯合會等相關單位，邀請辛勞的醫護人員參與。

2021年倒數之際，對歌迷來說，可說是驚喜不斷，五月天阿信日前重新詮釋〈月亮代表我的心〉單曲釋出，19日公布眾所期待的演唱會消息，而這也是五月天繼2017年「人生無限公司」巡迴演唱會後，歷經1740天的等待，再次回到高雄開唱，一直心繫南部歌迷的五月天，好好好想見到你，好想和你一起唱，陪你一起跳，陪你一秒離開地球表面。

這也是五月天第7度在高雄世運主場館開唱，創下12年20場100萬人次的壯舉，再次證明能打破五月天演唱會紀錄的。五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，2021年12月25、26、31、2022年1月1日在高雄世運主場館，門票11月27日於拓元售票系統售票開賣。