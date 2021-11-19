富邦悍將新秀董子恩18日先發4打數雖未敲安，但他都沒吞下三振，連續34打席沒有吞K，繼續堆高聯盟紀錄；富邦打擊教練鍾承祐認為，他的心理素質、穩定度比同期的球員好很多，若之後加強身體素質，讓擊球力量更強，十分看好他的未來性。

18歲的董子恩平鎮高中畢業後就投入中職選秀，今年被富邦在第3輪選中，11月9日迎來生涯初登場，11日敲出生涯首轟，總教練洪一中給予高度評價，認為他擊球確實、好球帶顧得很好，不容易被三振。

昨天前3打席，董子恩雖未敲安，分別是二壘飛球、三壘滾地球、游擊滾地球出局，累積連續33打席無三振，打破王金勇在2000年創下的初登場連續32打席無三振紀錄，最後他在8局第4打席敲中外野飛球出局，連續34打席未吞K，繼續堆高聯盟紀錄。

鍾承祐認為，董子恩好球帶顧得很好，這應該算是他的天份，他以高中應屆畢業就投入中職的打者來舉例，另一人就是樂天桃猿的廖健富，另外現役球員像是張進德、退役的陳冠任，也都是好球帶顧得很好的球員，「這樣的選手打擊落差就不會很大，不容易遭到三振，也時常可以期待他在關鍵時刻展現適時一擊。」

董子恩則表示，因為國小比賽就只有速球可以打，「覺得被三振是很不應該的事情，因為只要抓那一顆球而已，不至於被三振才對。」雖然菜鳥年就寫下聯盟紀錄，但近2場比賽董子恩都沒能上壘，讓他不是很滿意自己的表現。

在季後被拉上一軍，董子恩認為收穫滿滿，「看到很多好投手，他們的控球、角度、速度都更穩定，這是跟以往在業餘時期很大的不同。」結束本周賽事後，富邦新秀也將迎來秋訓，董子恩也做好心理準備，「身體素質還要再進步，力量要加強，有聽多秋訓課表會很累，希望能撐完。」