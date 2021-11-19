高雄一家貿易公司的司機蔡姓男子為了賺取免稅菸差價，竟以公司名義擅自偽造不實單據，私自增加訂購50條免稅香菸，不法情事遭海關發現後，連帶害大陸趙姓船長被船公司停職1年半，月薪近19萬的趙男損失慘重，提告求償456萬餘元，高雄地院判蔡男及貿易公司應賠趙男314萬餘元，可上訴。

判決指出，2017年2月8日趙姓船長將船隻停泊於台中港5號碼頭，並向貿易公司訂購18條免稅香菸，過程中被蔡男發現有利可圖，便私自修改單據的菸品數量，將原先趙姓船長訂購的18條改為68條，打算挾帶多出來的50條香菸到市場販售，以賺取差額。

海關人員上船稽查時，發現單據與實際的香菸數量有落差，經過追查，發現是蔡男擅自偽造不實單據，台中地檢署偵查後，依偽造文書罪處分蔡男緩起訴，而趙姓船長卻因涉入該起走私案，被公司停職1年半，由於趙的月薪高達6300美元（約台幣19萬元），停職期間毫無收入，讓趙男損失慘重，因此，決定跨海提告向蔡姓司機和貿易公司求償456萬餘元。

高雄地院審理時，趙姓司機辯稱，趙姓船長被船公司停職，還能去做其他工作，不可能沒有其他收入來源，不認為自己害趙姓船長損失這麼多錢，而貿易公司認為，公司已盡到相當的注意責任，但是受蔡男所騙才會製作出不實單據購買免稅菸，主張免負賠償責任。

法官認為，趙姓船長確實受到蔡姓司機的不法行為牽連，害他被船公司停職，而貿易公司則未盡監督之責，同樣也該負起賠償責任，根據趙男與船公司的聘用合約，換算趙男每日平均工資再加上40萬元的精神慰撫金，判蔡男及貿易公司應賠314萬餘元，全案仍可上訴。

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