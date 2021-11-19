中國國防部和俄羅斯國防部聯合宣佈，今天（11月19日）中國與俄羅斯兩國空軍在亞太地區組織實施聯合空中戰略巡航。中方派出2架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95MC飛機聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領空。

中國國防部表示，這次是中俄兩軍開展的第三次聯合空中戰略巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內項目，不針對第三方。