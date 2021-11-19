遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）19日舉辦法說會說明未來營運展望。宇峻表示，旗下人氣手機遊戲《三國群英傳M》近期正式取得越南版號，將在11月24日正式在越南發行。展望2022年，將有一款IP改編的動畫、5款遊戲推出，此外，宇峻旗下兩款休閒手遊《寶島娛樂城》、《拉斯維加斯娛樂城》明年也將積極朝海外發展，預期明年表現更勝於今年，2022年在新遊戲、動畫雙管齊下帶動，對營運正面看待。

宇峻奧汀第三季稅後淨利1.03億元，較上季增24％、年增13％，每股盈餘為2.14元，為近11年來單季同期新高。累計今年前三季，稅後淨利2.43億元，較去年同期增16.2％，每股盈餘為5.04元，優於去年同期的4.37元。

宇峻第三季獲利成長的主要原因是因為旗下手遊《七大罪》在日本市場的貢獻，以及經典端遊《三國群英傳Online》回歸宇峻直營所致。該遊戲是宇峻經典IP，營運至今仍然有穩定的老玩家在玩，而在台港澳、大陸等地區的營運回歸原廠營運，對宇峻下半年營運動能帶來挹注。

展望接下來營運，《三國群英傳M》將於11/24於越南推出，且11月宇峻將參與台北資訊月活動，預期新遊戲加上資訊月的福袋銷售，將有望為宇峻11月帶來營運動能。新遊戲《永恆星語：燐光起源》預計12月發行，明年將進軍日本，也有望為整體第四季營運帶來動能。

今年受到疫情影響，宇峻奧汀旗下兩款休閒產品《拉斯維加娛樂城》及《寶島娛樂城》營運表現亮眼，其中《拉斯維加娛樂城》受疫情推升玩家成長，今年營運將創下歷史新高表現；《寶島娛樂城》今年營收成長10～15倍。宇峻表示，明年兩款遊戲將陸續推至美國、日本、東南亞等市場，預期明年休閒遊戲的表現將優於今年。

展望2022年，宇峻表示，第一季將推出《幻想三國誌：天元靈心記》動畫，同時將把《幻想三國誌》一～四代在steam上推出。第二季則將發行《Sin七大罪》全球英文版，主要瞄準美國市場推出。

第三季則將推出跨平台遊戲《幻想三國誌：天元異事錄》、《曉之軌跡》韓國版。另外也將推出新遊戲《蔓不生長》、自研的SLG產品《三國群英傳戰略版》，全年產品動能強勁，看好2022全年營運表現。