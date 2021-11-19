第三代半導體材料挾耐高溫、高壓、高頻、高功率及大電流等優點，更適用於電動車、高頻通訊（如5G、衛星）等應用，成投資大趨勢。凱基開創基金經理人顏克丞表示，可關注企業於第三代半導體營收占比相對高，或產業鏈上下游布局較完整的陣營，著重長線投資。也提醒，第三代半導體產業仍在發展階段，資本支出較大，須特別留意企業財務情況進行加減碼。

近期第三代半導體的話題不斷，法人機構指出，第三代半導體材料具有「寬能隙」特性，能隙愈寬就擁有更耐高溫、高壓、高頻、高功率及大電流的優點，其所衍伸的投資商機與電動車、高頻通訊等相關，帶動下一波的投資大趨勢。

顏克丞表示，每一個世代半導體材料的演進，代表一個科技世代的突破。第一代半導體讓人們進入電腦運算，使工作更有效率；第二代半導體在傳輸如射頻、光纖等資料方面做出突破，讓資訊流通方便又即時，促進全球連結更為緊密；進入到第三代半導體，主要受惠碳中和目標的框架下，為了維護地球生態、永續發展、減碳計畫等趨勢，讓燃油車轉向電動車成為顯學。

顏克丞表示，第三代半導體產業剛起步，目前除了國際IDM廠外，台灣有不少龍頭產業也在積極延伸、發展第三代半導體，如晶圓代工等族群也可望受益；投資上可關注企業於第三代半導體營收占比相對高，或產業鏈上下游布局較完整的陣營，建議以長線投資為角度。此外，目前第三代半導體產業仍在發展階段，需要較大的資本支出，布局時須特別留意企業的財務情況，作為加減碼的投資依據。