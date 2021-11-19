上市櫃生醫指數成分股 11／24起刪除杏國 18:222021/11/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司表示，依據櫃買中11月16日公告，杏國（4192）因公告並申報今（110）年第3季財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之一（低於5元），並自11月18日起變更交易方法，爰公告11月24日起，將杏國自成分股中刪除。 累計套現逾百億港元 恒大出清恒騰持股 台股均線多頭排列 基金：看好金融及半導體 #杏國 #成分股 #列示 #上市櫃 #生醫指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未來長照需求達百萬人次 資誠攜手業者布局 17:132021/11/19 財經 中小股驚驚漲 櫃買指數突破前高 04:102021/11/19 證券．權證 新光金入選道瓊永續成分股 04:102021/11/19 金融．稅務 台股萬八近關情怯 拚守17800點 13:002021/11/19 財經 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 04:102021/11/19 財經要聞 低接買盤簇擁 00713除息爆量 11:002021/11/19 財經 《證交所》Solactive太空衛星指數ETF獲資格認可 17:392021/11/19 財經 《國際金融》石油股拖累 歐股連6漲止步 10:002021/11/19 財經 再入選道瓊永續指數成分股 統一超 躍永續績優生 04:102021/11/19 產業．科技 這檔ETF今年大賺6成 現金殖利率逾7％則是它 16:222021/11/19 財經 美科技股 今年來戰績響亮 04:102021/11/19 投資理財 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 蔣爸閃辭連環爆？驚傳「陸半導體教父」也不幹了 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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