台灣指數公司表示，依據櫃買中11月16日公告，杏國（4192）因公告並申報今（110）年第3季財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之一（低於5元），並自11月18日起變更交易方法，爰公告11月24日起，將杏國自成分股中刪除。

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