衛福部健保會今完成費率審議，採2案併陳方式送衛福部裁定、行政院核定，其中1項方案為維持現行一般保費費率5.17％，另1方案則是提高費率至5.22~5.32％。衛福部長陳時中曾預告指明年不調保費，今陳時中再度重申承諾2年不調不是隨便講，但規劃從使用者付費、提高旅外國人保費的公平性著手因應。

根據健保財務推估，若維持現行費率5.17％，不論是從付費者、醫界方案的總額成長率來試算，明年底安全準備將只剩下0.91及0.69個月，無法滿足《健保法》所規定的至少1個月保險給付支出。而若採第2方案，即5.22~5.32％，明年底安全準備金則有1.01~1.02個月。

由於過去陳時中數度預告明年不調保費，外界高度關注衛福部的裁定方向。對此，陳時中今日傍晚表示不傾向調高費率，不過衛福部也會將各界的意見納入考量，畢竟這是攸關全體的事，健保會的建議也是從不同的角度來看。

對於若不調高費率，明年安全準備將低於1個月，陳時中回應「我們要平衡1個月，這是《健保法》所規定」。他也透露，醫界一再反映部分負擔應該要調整，明年衛福部將朝著使用者付費的方向前進，推動部分負擔，會增加一點，加強民眾心理建設、減少醫療浪費，讓財務能平衡，傾向不調費率，另一作法則是要讓旅外國人保費更公平。

陳時中今也再度強調，「我們承諾2年不調（費率），我們敢承諾，是因為我們覺得其他部分應該還有努力的空間，不是隨隨便便講」。