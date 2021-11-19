日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔13年招考太空人，今天公布報考資格，這次一改過去限定考生須具有理組背景的規定，首次「不限學歷」，文組生也有機會成為太空人。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、時事通信社報導，JAXA過去曾5度招考太空人，上一次是2008年，這次睽違13年招考，招募人數為「若干名」，從12月20日起受理報名，明年3月4日截止；預定將進行4階段選考，2023年2月公布結果。

報導指出，JAXA設想未來太空人將可能會長期停留在太空，利用宇宙空間發展新型商務等，希望太空人招募能向各種領域的人才廣開大門。

因此在報名資格方面，前5次都限定報名者學歷必須是「4年制大學畢業以上學歷，限自然科學類學系」，且「須有自然科學領域3年以上實務經驗」；今年JAXA為了招募多樣性人才，廢除學歷規定，且3年以上實務經驗不限專業領域與職種，等同開放文組背景也可報考。

為配合太空船規格，限定身高為149.5公分到190.5公分者。上屆招考的身高限定為158公分以上，這次大幅放寬最矮身高，主因是希望能讓更多女性報名；且因為目前日本沒有女性太空人，本次招考將會加強向女性宣傳。

由於日本參加美國主導的登月任務阿提米絲（Artemis）計畫，獲選的太空人將有機會成為首位登陸月球的日本人。

不過正式錄取後到搭乘太空船的訓練時間，有可能會長達7年到10年，且可能因為訓練情形與宇宙開發計畫變更等因素無法上太空。

日本至今為止招考過5次太空人，共錄取11人，目前有7人仍是現役太空人，全都是男性，截至今年11月的平均年齡為52歲，需要盡速培育後進。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101119