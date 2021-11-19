第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人登記，19日截止，共計有5名候選人完成登記，中選會將於12月3日舉行委員會議審定候選人名單，2022年1月9日舉行投票。
中選會表示，台中市第2選舉區缺額補選候選人登記參選共5人，分別是林靜儀(民主進步黨推薦)、李昇翰、顏寬恒(中國國民黨推薦)、張烱春(台灣股票黨推薦)、林金連。
中選會將於12月8日前辦理候選人號次抽籤，12月29日公告候選人名單，2022年1月9日舉行投票。
第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人登記，19日截止，共計有5名候選人完成登記，中選會將於12月3日舉行委員會議審定候選人名單，2022年1月9日舉行投票。
中選會表示，台中市第2選舉區缺額補選候選人登記參選共5人，分別是林靜儀(民主進步黨推薦)、李昇翰、顏寬恒(中國國民黨推薦)、張烱春(台灣股票黨推薦)、林金連。
中選會將於12月8日前辦理候選人號次抽籤，12月29日公告候選人名單，2022年1月9日舉行投票。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。