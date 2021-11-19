台中市第2選舉區缺額補選候選人登記參選共5人，國民黨參選人顏寬恒昨日單槍匹馬完成登記。（顏寬恒競選團隊提供／盧金足台中傳真）

黎明幼兒園長林金連，19日完成台中市第2選舉區缺額補選候選人登記（林金連競選團隊提供／盧金足台中傳真）

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選候選人登記，19日截止，共計有5名候選人完成登記，中選會將於12月3日舉行委員會議審定候選人名單，2022年1月9日舉行投票。

中選會表示，台中市第2選舉區缺額補選候選人登記參選共5人，分別是林靜儀(民主進步黨推薦)、李昇翰、顏寬恒(中國國民黨推薦)、張烱春(台灣股票黨推薦)、林金連。

中選會將於12月8日前辦理候選人號次抽籤，12月29日公告候選人名單，2022年1月9日舉行投票。