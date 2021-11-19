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一名剛分發到金防部某守備大隊的軍事訓練役男，昨(18日)在進行操課時疑似打瞌睡遭班長發現，在冷風中被帶到一旁要求士兵脫下外套、解開衣物及褲頭實施「中暑緊急處置訓練」，經舉報後，陸軍認為幹部有假借訓練之名行不當管教之實，陸軍司令徐衍璞極度震怒，要求將守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部一律拔官「調職」進行嚴厲處分，涉案人送交法辦。

陸軍金防部發言人、政戰主任劉強華少將。(陳怡誠攝)

陸軍金門防衛指揮部發言人劉強華少將表示，所轄吳姓士官日前擔任授課教官期間，疑對鍾姓二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，今(19)日已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。金防部強調，陸軍嚴禁「以訓練為藉口、行懲罰之實」，該部對違失行為絕不寬貸，並檢討相關督管人員疏責；另援引為例，持恆強化官兵法紀觀念及內部管理，嚴肅部隊紀律。

由於重新面對軍事訓役男要「下部隊」、「到外島」服役，國防部也相當謹慎，畢竟現在已非過往狀況，一旦發生不當管教，勢必面臨外界責難，恐將影響後續推動。據了解，除士官遭偵辦外，上級幹部均遭到連坐，直至上校階的守備大隊大隊長。

對此，網友狠諷，「被拔官是背景不夠硬，不然走私犯都能直升將軍了」、「長官被罰太輕了吧，才調職而已，應該永久退出部隊、扣除所有薪水，不然一定會再欺負人、耍官威！」「怎麼不是司令官被拔掉？」