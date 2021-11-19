碳中和是當今最關注的議題，目前已經有135個國家宣示或規劃2050到2060年達到碳中和目標，台灣產業與全球供應鏈緊密連結，無論是電子業、紡織業都面臨國際大廠減碳、潔淨能源要求影響。

工總今日公布一份調查報告，調查共計回收372項有效問券，包含十五大類型產業類別，並且涵蓋六大高橫耗能產業，包含水泥、造紙、鋼鐵、紡織、石化、電機電子與半導體，有關碳中和、能源政策等內容。

根據調查顯示，已經有59％的企業知道政府承諾在2050年要達成淨零排放目標，但仍有4成產業不了解。高達88％企業同意《氣候變遷因應法》草案，將2050淨零排放目標。

值得注意的是，關於碳費的定價，73％企業肯定課徵碳費具有實質減碳效果，不過有47％的企認為碳費為每公噸100元最為合理。

工總表示，惟碳費費率訂定業者呈現分歧，政府未來在碳費訂定需要更加審慎，應納入更多產業意見，建立完善的碳訂價制度，減少對於產業營運的衝擊。此外，多數製造業認為「碳交易」才是產業降低碳排的最佳方式，並搭配總量管制推動。

有許多業者建議，政府碳費訂定多參考其他已開發國家所訂的碳費，不應以單一國家做比較，同時應針對產業別訂定詳細的計算公式，逐年調整，採浮動式計價推動，分階段調整，或依油價一樣，有調、降調等升依循，並有更多類似於抵換專案的計畫，讓中小企業也能承擔並執行。

工總認為，政府目前關於碳中和、淨零排放等進程緩慢，且例如「碳費先行」、「針對電力業及290家排碳大戶先行開徵」等方針，皆與產業想法存有相當程度的落差，我國碳費、碳交易等制度建立，政府應加緊腳步推動，並大規模徵詢產業看法。

工總表示，「能源問題」是產業最關切問題，且認為是解決碳中和的最重要途徑，我國排碳係數過高主因為能源結構所造成，受訪產業有高達83％的比例認為政府應「從能源結構著手，推動潔淨能源及儲能設施」著手推動碳中和，也有81％的比例認為政府應「協助產業盤點碳足跡與綠色製程」，從潔淨能源與綠色製程兩大方向相輔相成減少碳排放。