近年桃園房市房市發展以重劃區為主，不少建商精耕區域，2003年創立的璟都建設迄今近二十年已推出27個建案，總戶數超過4400戶，為了在激烈的競爭中脫穎而出，自2013年起更推出「永久保修」服務，並且鎖定中路、青埔、八德等指標重劃區精耕。

其中，在中路特區，過去已推出「璟都柏悅」、「璟都巴黎」二案，目前則推出「璟都米蘭」，規劃21~47坪產品，訴求首購族，目前銷售率約近三成，此外正光路、大興西路口基地面積1880坪角地，預計明年動工，將是總銷百億的大案。此外，在大有特區大有路上已整合大面積土地，預計規劃四至五期產品，總戶數超過千戶。

負責銷售的海悅廣告副總經理戴大為表示，中路受惠於鄰近的小檜溪重劃區房價快上漲的比價效應，過去中路推案不少房價不到每坪30萬元，如今幾乎所有推案都全面站上3字頭大關。

戴大為指出，雖然中路特區目前開發率雖僅約五成左右，不過今年以來因整體市場景氣熱絡，餘屋去化，使區域內供給降低，其中又具有以鄰近公園綠地地段、建材配備等級較佳的條件的個案，更有利爭取首購族的認同。