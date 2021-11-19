立法院於今三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，民進黨發言人謝佩芬表示，台灣在2021年性別平等的表現，居全世界第6名，居亞洲之冠，跟騷法是採取世界各先進國家立法模式完成立法，期盼法令實行後，能對受害者安全有更實質的保護效果。

謝佩芬指出，通過立法的《跟蹤騷擾防制法》，不但將監視跟蹤、盯哨守候、網路騷擾等八種讓受害者心生畏懼的行為，明定於法條入罪，也為保護被害人安全，免於恐懼。

她提到三大保護支柱指出，一「偵查並核發告誡書」：為保護被害人安全，《跟蹤騷擾防制法》規定，警察公權力將即時介入處理，應以書面告誡犯罪嫌疑人；二聲請「保護令」：如經告誡後2年再犯者，得向法院聲請核發保護令；三「預防性羈押」，若法院認為行為人有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令之行為，且有反覆實行的疑慮者，得預防性羈押。

謝佩芬強調，《跟蹤騷擾防制法》的立法初衷，是為了要終結性別暴力，以及防制跟蹤騷擾行為。根據「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），在「性」、「性別」、「性別暴力」的定義，可證這部專法所保障的對象，並不限婦女，而是擴及各種性別，其範圍是寬廣，非有人質疑限縮之情事。

謝佩芬指出，《跟蹤騷擾防制法》採世界各先進國家立法模式，將跟騷行為視為犯罪，該專法的通過，除了回應社會期待外，更能讓政府能把資源集中於性別暴力的防制，以及使第一線執勤員警更進一步提升性別意識。

謝佩芬表示，台灣在2021年性別平等的表現，居全世界第6名，居亞洲之冠，即便如此，對於性別平等與防制性別暴力上，台灣仍會持續努力，相信《跟蹤騷擾防制法》立法通過後，受害者人身安全將獲得更完整保障，性別暴力防制也會往前大邁進。