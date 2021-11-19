芬園貓羅溪畔雜草火警，竟燒到好幾包北部醫院的醫療廢棄物，除了大量醫療文件單據，甚至可見針頭、點滴袋。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

芬園貓羅溪畔雜草火警，竟燒到好幾包北部醫院的醫療廢棄物，除了大量醫療文件單據，甚至可見針頭、點滴袋。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

芬園貓羅溪畔雜草火警，竟燒到好幾包北部醫院的醫療廢棄物，除了大量醫療文件單據，甚至可見針頭、點滴袋。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉貓羅溪畔16日發生雜草火警，到場滅火的警義消意外發現有好幾包醫療廢棄物，甚至驚見針頭、點滴袋；經查才知是衛福部台北醫院委託環保公司清理的醫療廢棄物，包商竟隨便找人濫倒處理，全案正依違反《廢棄物清理法》由彰化地檢署偵辦中。

據悉，承包商竟然上網隨便找來不認識的網友陳姓男子承攬清理，而陳姓男子因其他竊盜案件，正在台中監獄苗栗分院入監服刑中。

一把野火，竟燒到了司法證物。近兩年來桃園、雙北事業廢棄物大舉入侵中彰投，16日貓羅溪畔的雜草火警，民間義消滅火後，意外發現被燒掉一包一包的垃圾裡，竟然有大量的醫院醫療文件單據，立刻通報警方處理。

對此彰化縣環保局回應，本案發生在今年5月，環保局接獲彰化警方通報有違法棄置案件，進行調查後，已於5月3日通知廢棄物產生者黃姓包商，並於6月21日將到案說明的濫倒者陳姓男子移送彰化地檢署偵辦。

彰化地檢署也證實，陳姓男子涉多次違反廢棄物清理法，全案仍在偵辦中。

彰化縣環保局指出，這批垃圾為健鐿實業有限公司黃姓負責人，承包署立台北醫院的拆除工程，所產生之事業廢棄物，卻未委託合法清除業者清除處理，反而透過網路聯繫並委託沒有廢棄物清理許可的陳姓男子接手清除。

陳姓男子已涉嫌數度在彰化縣轄內，違法濫倒事業廢棄物，除依違反《廢棄物清理法》第28條處分，並在6月21日當天依違反同法第41條、及46條第4款後段移送彰化地檢署偵辦；這已是陳男第4度遭彰化環保局移送法辦。

至於為何司法證物仍留置荒郊野外原地，差點慘遭野火「滅證」？對此，法界人士分析，通常違反廢棄物清理法，皆需要司法偵辦、審理的時間，才能追究到違法包商的責任，環保單位才能據此要求違法者清理並恢復原狀，加上環保單位經費不足，多半只能以「保全證物」為由，將廢棄物留置原地，等候司法審理結果再行處置。

也有環保清運業者私下意有所指，通常這種野火，可能都不是自然或意外發生。