開拓新市場從來都不是容易的事，更何況在新冠疫情期間的隔海推銷，靠的是數位科技的力量。經濟國際貿易局主任秘書戴婉蓉19日表示，委由商研院執行「新南向市場創新行銷開發計畫」，針對南向市場進行重要議題研析，並同時著手深耕大數據、跨產業積極輔導，與運用科技行銷等方式進行拓銷模式創新，協助臺商行銷布局全球，已協助300家臺灣廠商前進新南向市場，成果斐然。

商研院CDRI 董事長許添財表示，南向巿場可說是大勢所趨，從疫情期間著重新南向數位化發展，透過數位影音內容推廣、跨境電商試行銷、線上策展等作法，創新拓銷模式才是考驗，實際增進海外買主對我業者產品之認知及好感度。

經濟部統計，今年1月至10月，我國整體出口市場成長3成，其中，對新南向出口成長率更高達36％，政策效益顯現。許添財指出，商研院結合網路科技與數位科技，藉由大數據分析、AI網紅等策略，輔導業者精準行銷，打進巿場，也為營收帶來明顯成長，就有鱸魚精業者在馬來西亞的業績因此成長3倍，「雖然科技不見得可以打贏仗、但沒有科技、很難再贏來巿場！」

「2021新南向出口實戰論壇」年度成果發表會19日由經濟部國際貿易局主辦、商研院CDRI行銷與新媒體研究所協助。今年以「Normal No More 新常態.新場景.新商機」為核心，分享新南向最新趨勢與數位貿易創新行銷心法，協助臺灣企業出口超前部署，掌握新南向市場致勝商機。其中，成功事例場次，分析業者新南向成功方程式，運用專業內容行銷讓買主成功下單；「超前部署」則運用場景行銷、人工智慧技術及精準數據分析，迎接元宇宙時代來臨，都相當吸睛。

許添財說，商研院下一步要協助更多業者做數位轉型，進而透過成功經驗的累積，打響臺灣整體品牌形象，也讓臺灣成為商業服務業強國。