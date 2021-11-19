全球飛行劇院龍頭智崴（5263）結合友達光電（2409），前進美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），展示共同研發、發表的第三代飛行影院設備「熱氣球模擬器」，搶攻佔全球主題樂園市場。

智崴董事長歐陽志宏19日表示，成立剛滿20週年的智崴，已經成功地在全世界13個地點，完成了21座體感遊樂設施，其中，包含在哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、以及英國等地的15座飛行劇院。

他說，在疫情最嚴峻的時刻，智崴申請了25張特殊簽證，進入封鎖的國家施工，人員一共經歷了410天的隔離，有270噸重的設備，因海運貨櫃短缺，而改走鐵路，進入所在國家。

歐陽志宏指出，令智崴團隊驕傲的是，位於英國溫莎的LEGOLAND Windsor飛行劇院，不僅是英國境內首座飛行劇院，更是一開幕即獲得2021 European Star Award與UK Theme Park Awards的最佳遊樂設施大獎，位於丹麥比隆(Billund)的樂高樂園(LEGOLAND Billund Resort)則是拿下Parkscout Award的歐洲最佳騎乘設備獎項，讓智崴集團創下自2017年以來，連續5年拿下各大國際主題樂園設備獎項的肯定。

智崴表示，國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），是主題樂園界年度最大的盛事，幾乎所有知名主題樂園客戶都會到訪，智崴首次結合友達，共同打造的全新產品Rise Up熱氣球模擬器，也在該展首次發表。

智崴說，Rise Up熱氣球模擬器使用六軸平台技術，以特殊造型技術，打造「蒸氣龐克（Steam punk)」復古科幻風格，搭配友達光電超高密度LED技術，創造無限逼真的真實影像，未來將瞄準主題樂園客戶。