高市府為了提升疫苗覆蓋率，與知名量販店家樂福合作，於家樂福新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店設置疫苗接種站，提供民眾COVID-19疫苗及流感疫苗的接種服務，且每天到家樂福接種疫苗的前20位長輩，即可獲贈家樂福200元提貨券。

衛生局說明，家樂福新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店將設置疫苗接種站，於11月20日至26日提供COVID-19疫苗，而11月27日至12月1日則有部分分店提供公費流感疫苗接種。凡當日現場接種COVID-19疫苗第一劑的65歲以上長輩，以及接種流感疫苗的75歲以上長輩，都可獲贈家樂福200元提貨券，每店每日限額20名，送完為止。

衛生局進一步說明，20日下午1時至5時及晚間6時至8時於家樂福鼎山店4樓、愛河店2樓提供莫德納疫苗接種服務，尚未接種第一劑或間隔28天欲接種第二劑者，可到現場登記接種，但現場不提供混打服務，其餘各店詳細疫苗接種時段，可至高市府衛生局網站查詢，衛生局後續也將視中央提供的疫苗種類及數量，公布各分店疫苗的接種資訊。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，賣場是民眾生活重要場所，能與高市府衛生局合作設立疫苗施打點，增加疫苗施打的便利性，共同為社會進一分心力感到開心，也歡迎市民前來家樂福採買與接種。