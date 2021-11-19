紅連明（左）生前曾擔任攝影記者、雲林縣社大講師14年、雲林救國團攝影講師18年、雲科大與虎科大攝影老師17年，30年來參加國內大小攝影比賽，金、銀、銅獎超過百次。（雲林縣文化觀光處提供）

第17屆雲林文化藝術獎貢獻獎得主名單揭曉，包括雕塑名家張敬、台語文學家黃添盛、木藝師許澤南、旅美工藝家日蔡爾平、剪黏大師許哲彥、書法名家沈榮槐、書畫藝術家楊友農、烘豆師陳守宜，特別貢獻獎給今年6月過世的攝影家紅連明老師，表彰他多年致力攝影教學的貢獻。

已故攝影家紅連明老師，足跡遍布雲林各地，樂趣是將瞬間的美化為永恆，他曾擔任攝影記者、雲林縣社大講師14年、雲林救國團攝影講師18年、雲科大與虎科大攝影老師17年，30年來參加國內大小攝影比賽，金、銀、銅獎超過百次。

人稱「紅老師」的紅連明，今年6月不幸病故，享壽66歲，他最常鼓勵學員的話是「攝影不一定要用高級的設備，只要能捕捉感動的一剎那，就是最好的作品。」

國寶級雕刻大師張敬高齡86歲，師承雕塑大師楊英風，致力雕刻迄今逾36年，獨創大山大水的景觀創作，具生命力的特色獨樹一格，作品獲故宮等博物館典藏，雖已屆耄耋之齡，2017年至2021年仍參與國內外國際性藝術博覽會，突破與開創的精神絲毫不減。

台語文學家黃添盛也高齡86歲，以推廣台灣俗語、諺語及台語教學為志業，也活躍於文學領域，不減其創作之熱情，各大文學徵件中仍可見其作品，他還自行印製書籍推廣台語文，對語文推廣貢獻良多。

高齡95歲的許澤南老師則是北港目前最資深的大木匠師，人稱北港「南師」，經其手設計的雲林廟宇達50餘座，他是雲林縣定古蹟四湖桂山章寶宮的設計者之一，作品還有褒忠馬鳴山鎮安宮、北港朝天宮第2代祖媽轎、北港鎮安宮、巡安宮、代天宮、大溪興安社等神轎，大木、小木工藝集於一身，是國寶級人物。