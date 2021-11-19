桃園市議員舒翠玲近期不斷接獲民眾陳情，指出工廠內垃圾無處扔，快受不了。她說，桃園屬工業大鎮垃圾量可觀，其他縣市拒絕代燒垃圾，桃園只能堆置，要市府趕緊想配套措施。環保局協調市轄處理廠商增加垃圾處理量能，待明年1月觀音生質能中心試營運，可解燃眉之急。

高雄市祭出垃圾年燒量減少政策，加上有4座焚化廠均達退役20年年限，且設備老舊效能降低，近期將整建改善、換約。高雄岡山垃圾資源回收廠、仁武垃圾焚化廠及嘉義鹿草垃圾焚化廠都不再收受外縣市廢棄物，導致桃園一般事業廢棄物清運出問題。

「桃園又要爆發垃圾大戰嗎？」舒翠玲表示，近期有許多工廠向她抱怨，沒有清運業者願意收一般事業廢棄物，有些工廠只能出下策，請員工將上班吃的便當盒、垃圾等打包回家自行處理，否則只能堆在廠內，工廠無不叫苦連天，雖現有幾家業者願增加垃圾處理量能，不過無法確定能否負荷。

環保局估算，以最大垃圾量計算，1個月一般事業廢棄物恐會產生3250噸的缺口，換算下來1天約有108.3噸，18日晚間緊急聯繫永豐餘、大園汽電等業者協商，希望提高垃圾收受量能，多數業者都願配合增量，應可補足缺口。

環保局指出，觀音生質能中心試將自2022年1至4月進行試營運，期間將可處理4.5萬噸一般事業廢棄物，試營運期間過後，若垃圾處理量能全開，包括家戶垃圾、一般事業廢棄物等，每月總處理量可達2萬1900噸，就不會有垃圾無處去的問題。