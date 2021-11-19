高雄出現棒球隊持棍棒毆人事件，2名男子遭口罩矇眼痛毆，警方循線帶回相關涉案人員，圖為方男。（洪靖宜攝）

高雄出現「球棒私刑團」，網路上流傳2段影片，畫面中有人眼睛遭口罩蒙住，被棍棒毒打痛到倒在地，還有人被電擊棒攻擊，警方查出兩派人馬疑似因為虛擬貨幣產生糾紛，2人遭打傷，但詭異的是他們並未報警，還稱是「私事」，警方掌握人車，帶回5人釐清案情。

高雄市刑大調查，38歲的蘇姓與34歲的趙姓2名男子，經營虛擬貨幣泰達幣買賣，11月9日中午，2人開車前往台中，與一名楊姓幣商進行交易，結束後他們拿著260萬離開台中，趙男先行返家，蘇男獨自開租來的車到三民區還車時，卻突遭5車攔下，一群人壓著他到仁武區的一處空地毆打。

動粗的一方甚至還拍下影片，畫面中可見一群人圍在已經痛倒在地的蘇姓男子旁，他眼睛被口罩蒙住，渾身是傷倒地不起，他躺在地板上苦苦哀求，甚至大喊：「大哥抱歉！」，隔天趙男被抓到後，同樣也是被一陣毒打伺候，甚至還被電擊棒攻擊，最後找人將260萬元現金送達，這群人拿錢走人。

事發後，被毆的2人卻都沒有報警，警方展開偵查，找到被打傷的蘇、趙兩人，對於衝突原因他們卻僅說是「私事」，不願多說明，警方掌握5車涉案後，並循線帶回5名嫌犯。其中一位就是楊姓幣商，他承認雙方確實是因為泰達幣買賣進一步產生糾紛，但到底真正的衝突原因為何，警方進一步調查中，並陸續帶回涉案人員。