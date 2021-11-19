為緩解因三級警戒而暫停外籍移工入境所造成的產業、照護勞動力短缺的問題，勞動部於日前開放外籍移工專案引進，並要求移工來台必須投保專門的防疫險，以強化防疫工作。除國泰產險之外，和泰產險同推出「移工嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用健康保險」，來幫助雇主及勞工分擔風險。

為兼顧勞動力需求及防疫工作，集中檢疫、多次PCR檢測及自主健康管理等多重防疫措施相當重要外，完善的保險規劃更能為移工及雇主多一分保障，減一分負擔。和泰產險的移工防疫保單，保費僅1050元，若移工於入境30日內經醫師診斷確定罹患COVID-19，且經衛生主管機關列為「境外移入」病例，住院期間包括掛號費、住院費、膳食費、救護車費用等為治療COVID-19所發生的各項醫療費用，於保額內實支實付，最高50萬元。

和泰產險表示，移工保險除了醫療保障充足外還有一大優點，倘發生理賠情況，經移工書面同意，保險公司於審核理賠資料通過後，得將醫療保險金直接給付予治療醫院抵繳醫療費用，免去雇主或勞工墊付醫療費用的壓力。

和泰產險提醒若超過移工入境後，超過30天才確診，就沒有在保障範圍內，後續的醫療費用須由雇主或移工自己負擔，因此建議雇主或移工別忘了也投保法定傳染病保障綜合保險，保險內容包含因確診法定傳染病(不限新冠肺炎)而住院治療及受衛生主管機關隔離處置之補償，保障期間為保單生效日起一年，讓保障更全面。