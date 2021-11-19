嘉義市政府這兩天到世賢路自行車道進行聯合稽查。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市政府獲內政部營建署前瞻基礎建設計畫補助，完成嘉義市環市自行車道，主線總長25公里，上月13日啟用，日前議員蔡文旭質詢時指出，自行車道旁遭民眾占用，擺香爐、廢棄家具等影響市容，嘉義市政府18、19日前往稽查，共清除2.5車占用物。

市府觀新處指出，透過嘉義市超過100個公共自行車租賃站點，隨租隨走自在漫遊，其中世賢路自行車道桃花心木與阿勃勒花海美景，是環市自行車道最具特色的路段之一，但車道周邊常有民眾任意堆置廢棄物與私人物品，嚴重影響世賢路自行車道騎乘體驗。

為維護周邊環境景觀市府18日及19日會同環保局、警察局、工務處、公所及觀光新聞處等單位辦理聯合稽查，並在聯合稽查前一周貼公告限期改善，針對民眾堆置的私人物品、香爐、廢棄車輛、曬衣架、廢棄家具等移除。昨天針對世賢路一段（文化路至北港路段）雙向共計5.2公里進行稽查，共計清運2車佔用物；今天針對世賢路二-三段進行稽查，清運約半車回收車物品。

市府呼籲，市容整潔需要大家共同努力維護，請市民朋友勿任意占用公共空間，或堆置廢棄物品，違者將依據廢棄物清理法第50條規定，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。