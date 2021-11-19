行政院長蘇貞昌視察屏東榮民總醫院工程，緊盯工程進度。(林和生攝)

屏東農業生物科技園區「國際保鮮物流中心新建工程」正如火如荼進行，行政院長蘇貞昌19日南下視察，直言這座倉儲中心是未來台灣農產與世界競爭的基礎，更強調屏東農民「骨力」（台語努力），政府就更應協助他們。

位處屏東農科的國際保鮮物流中心占地約3公頃，將結合農產品出口與國內消費需求，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力，藉以達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷之目標。

目前規畫1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間，加上日處理量達10噸加工包裝空間，及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3000坪，預計明年就能完工啟用，竣工後將由預約承租的全日物流公司進駐營運，擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能。

蘇揆接續又前往高雄榮總屏東分院視察新建工程，並緊盯工程進度，他表示，屏東就是生活機能比其他地區差，待準醫學中心級醫院啟用，相信會帶給地方醫療資源大大提升，他也指示，未來醫院建物上直接用「屏東榮民總醫院」，方便民眾辨識。

未來高榮屏東分院將設置38個臨床科部、14個醫事及行政部門，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，將成為屏東縣的醫學中心級醫院，預計明年11月正式營運。