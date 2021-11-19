一名網友在臉書發文抱怨，稱日前同事開車上國道，遇到內線龜車便閃了大燈，希望對方讓道，未料卻因此遭到檢舉而吃上罰單，讓他哀怨的大呼，「難道我要約他打棒球？」文章曝光後引來大批網友認同。

該網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露同事日前行駛在國道內側超車道時，前方的駕駛龜速慢行，他便閃大燈提醒對方讓道，沒想到卻因此被檢舉，慘吃了一張「連續密集按鳴喇叭、變換車道或其他方式迫使前車讓道」的3000元罰鍰。

警方附上五張原PO閃燈的照片舉發。（翻攝爆料公社網頁）

原PO氣憤地寫下，「閃燈要他讓道這樣也不行？難道要約他打棒球？」還稱自己主張國道外側才是超車道，不滿許多用路人在內線定速110。透過原PO發出的照片可見到，罰單附上多張後車閃大燈的照片佐證。

文章曝光後，不少網友留言回應，「我也有閃過，烏龜車真的很煩」、「推，烏龜常常占用內線，前方明明沒車，開90當路隊長」；但也有一部分網友認為，「閃太多次了吧」、「怎麼會是閃燈呢…你不知道有一個叫喇叭嗎？」

實際上，國道內線車道一是是用路人爭論不休的議題，交通部高速公路局則明訂，內側車道供小型車超車使用，在不堵塞行車狀況下，需以路段最高速限行駛。

另，道路交通管理處罰條例第33條第14項規定，車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。