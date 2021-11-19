中華職棒今年季賽進入尾聲，準備迎接總冠軍賽，雖然樂天桃猿無緣爭奪總冠軍，他們的啦啦隊「Rakuten Girls」也紛紛在IG感謝球迷支持；樂天女孩的人氣成員「伊伊」陳伊，有甜美臉蛋和魔鬼身材，又有可愛虎牙，擁有大票男粉絲，最近她換上一套毛絨絨熊熊裝，胸前拉鍊蹦開的畫面讓網友口水流滿地。

甜心虎牙正妹伊伊平時經常在IG更新近況，上星期才因為主場最後一場賽事結束，感到「伊伊（依依）不捨」，球迷也對於要有一段時間無法看到她在場邊應援感到可惜；不過，依依還是持續曬照，今（19）日說道自己這幾天都會在宜蘭露營，好好放鬆身心，但大票網友重點只放在她萌又辣的裝扮上。

伊伊穿熊熊裝模樣，萌又辣的風格引起粉絲暴動。(圖/ 摘自陳伊IG)

照片中伊伊換上一套毛絨絨熊熊套裝，朝鏡頭擺出各種可愛表情和姿勢，其中幾張她胸前拉鍊沒拉好，蹦開的畫面炸出雪乳，事業線也一覽無遺，她還調皮地說，「小心有熊出沒」。

粉絲們看到伊伊可愛表情心都融化了，再看到胸前拉鍊蹦開都臉紅心跳，熱情表示，「這熊太可愛了吧」、「遇到熊，先撲倒」、「心臟爆擊」、「要掉出來惹」、「這隻熊好危險啊」、「遇到這隻熊還要逃嗎」、「盜獵者蠢蠢欲動」。