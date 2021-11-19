疫情衝擊，各國採取貨幣寬鬆政策，引發通貨膨脹，台中市議員陳文政19日憂心物價高漲，今年上半年全台公共工程招標，連續流標5次以上高達183件，市府表示，設專責小組檢討，重大工程以彈性處理編列工程準備金，將膨脹嚴重單價納入參考、導入工程預付款機制，確保建設腳步持續前進。

市議會昨日進行都發建設水利委員會業務質詢，陳文政指出，行政院公共工程委員會統計，今年上半年全台各縣市公共工程招標，連續流標5次以上的，竟然高達183件，很多縣市招標「等嘸人」。

陳文政舉出主計處數據，10月份全國「營造工程物價指數」比較去年同期漲幅超過13％，嚴重侵蝕營造業獲利，政府公共工程，因為履約時間長，業者更難應付通膨所帶來的波動。

他說，除通膨因素，還有海外資金大舉返台投資、設廠，如台積電等高科技業在台中積極擴廠，造成搶工、搶料、搶機具，加速營造成本上升，對市政府重大工程產生排擠效應。

陳文政強調，招標時乏人問津導致流標拖，垮建設推動進度，甚至發生得標後廠商因入不敷出倒閉，變成「爛尾建設」，茲事體大，市政府不可不防。

建設局長陳大田指出，針對流標問題成立小組，掌握營造成本波動情形，將以準備金的機制，應對未來可能加劇的通膨情形。

市長盧秀燕針對通貨膨脹超前部署，中央機關已訂出工程因應國內營建物價變動的物價調整處理原則，台中市目前針對工程狀況跟變動召開應變檢討會。

近期全台營建物價飆漲，如鋼筋材料就暴漲40％，對於全國陷入公共工程延宕問題，建設局指出，行政院長蘇貞昌對國內原物料、大宗物料等價格受國際疫情、運輸及極端氣候等因素影響波動，啟動「行政院穩定物價小組」運作機制，解決全台公共工程正陷入流標風暴問題。