好市多內湖店日前因確診者造訪過，緊急關店消毒，工作人員與顧客都紛紛暫時轉往汐止店服務、消費。一名正妹就表示，自己是內湖店常客，轉往汐止店消費結帳時，店員主動要幫忙續會費被她拒絕，竟被對方開口酸一句，讓她傻眼到不行，文章曝光網友也都怒了，直呼根本是最爛的搭訕示範。

女網友在臉書《Costco好市多商品經驗老實說》PO文表示，自己不是要討拍，也不是要針對商品，但對汐止收銀員言行相當傻眼。她說自己是個貓奴，因為內湖店消毒，因此第一次造訪汐止店補充貓砂，店員看到她黑鑽卡即將到期，主動表明要幫忙續約，但被她以下次去內湖店再續先行拒絕。

未料收銀員聽到後，先問了「喔，所以您常去內湖店」，接著竟酸「您說一星期去1到2次，那今天這麼多內湖店的來這邊支援，你怎麼都不認識啊」，讓她相當不能理解，反問「所以我必須要認識內湖店的收銀員？」，對方則繼續酸「沒啊，想說您那麼常去怎麼會都不認識」。

原PO表示自己玻璃心，氣到不想回話，趕快結帳離開，直說收銀員口氣讓她非常不舒服，是因為業績沒做到所以才在那邊酸嗎？好險自己平常也不會去汐止店。

網友看到也全怒了：「你脾氣真好，是我就當場飆三字經了」、「根本尬聊」、「不會聊天就閉嘴」、「我要是你就會回『讓我客訴一次，我就會記得你了』」、「我連昨天吃啥都想不起來了，現在還要我記住店員？」、「笑死，認識是會有折扣還是福利」、「就標準自以為幽默的噁男」、「到底關他屁事，住海邊？」、「想搭訕原PO吧，看了大頭貼後我更確定了XD」、「最爛的搭訕示範」、「就是做不到業績所以酸人啊」。