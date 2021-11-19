儘管松山高中19日以85比55輕取宜蘭高中，確定以2勝0敗戰績挺進高雄12強複賽，松山教練黃萬隆賽後滿臉陰沉走出休息室後，第一句話仍是，「我們今天打這麼差，球員就不用問了吧？要我說的話，今天是場Ugly(醜陋)的比賽。」

「宜中是支傳統球隊，一場比一場進步，陣中也有不少好球員，」黃萬隆說，「反觀我們則以陳恩、邱翊安等人比較有經驗，可是都打到預賽第2場了，防守上處理球應該要更成熟才對，今天就打成這樣，別忘了我們明天對上『最強高中生』。」

黃萬隆口中的最強高中生，就是光復高中的陳將双，其實松山陣中也有「最強國中生」，也就是剛從大倫國中升上來的「小黑」林現惟，他今天拿下11分、4籃板、4抄截與3火鍋，黃萬隆說：「現在大家就會挑戰小黑，也知道他會攻了。」

「上半場對方就是有人對小黑推擠，有人就對小黑包夾，不讓他可以好好進攻，」黃萬隆說，「我就是告誡小黑改投中距離就好，然後要多利用擋切，不要只想拿球硬殺進去，現在我們打的是團隊籃球，小黑就是要上最強國中生的課程。」

由於少了大陸籍中鋒于家兄弟，黃萬隆強調，如今松山可以順利挺進12強的主因，還是在沒有高度優勢下，反而讓板凳深度更加深厚，「板凳深度是我們的基本盤，或許也因沒了兩個長人，我們才有辦法找回以往該有的防守強度吧。」