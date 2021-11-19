王瞳、艾成夫妻昨出席在竹東開幕的新店「艾記」剪綵儀式。（民視提供）

王瞳露美腿替老公艾成新餐廳站台。（民視提供）

艾成近年來跨足餐飲業，將家鄉馬來西亞的美食帶進台灣，日前更在竹東火車站旁開了海南雞飯的專賣店「艾記」，19日與妻子王瞳一同出席開幕剪綵儀式。艾成說現在店面主要打理都是王瞳的堂哥負責，試營運1個月下來，生意不錯，每周假日的日營業額都有近20萬，日賣出6、7百隻雞不成問題。

艾成表示很開心「艾記」順利開啟第一家店，因為拍了電影《木蘭特工》，認識到在新竹的民宿老闆，介紹來竹東的幾散園區，他坦言一開始很緊張因為沒有開過這麼大的一家店，而且腹地廣大，好在有一個很棒的團隊。

身為董娘王瞳亮麗出席，她說幾次陪艾成到在竹東火車站旁的「艾記」，每一次來都覺得很舒服，尤其後疫情時代，也歡迎大家到竹東走走，一起來逛幾散園區，還可以吃美食，超推薦的。她也透露因準備民視過年特別節目《民視第一發發發》，為穿舞衣所以有特別減重4公斤，希望帶給觀眾亮點。

艾成與王瞳去年7月攜手步入婚姻，被問做人進度，夫妻倆表示順其自然，也稱沒在避孕，性事頻繁嗎？艾成立馬臉紅說：「『頻繁』就是福啊！」不過，他直言很怕吵的環境，前陣子看到王瞳堂哥7個月大孩子吵鬧的模樣，對於生子一事還是有點恐懼。

加上艾成明年即將邁入40大關，怕跟孩子差太多歲，「老實說很掙扎」，王瞳則擔心有小孩後沒人幫忙帶，但表示「來了（指懷孕）就當是禮物」，令一旁成家的王瞳堂哥催促：「沒關係啦，趕快生。」

王瞳還無意間爆出夫妻間的小情趣，跟老公每天早上都會量體重，艾成為了量出「精準」體重，會一絲不掛全裸站上磅秤，還逼她照做，「他都會在後面偷拍！然後拿給我看，一定會刪掉，而且是馬上刪掉」。

不過金牛座的艾成個性木訥，兩人一度缺乏溝通瀕臨婚姻危機，之前女方在直播中大吐苦水，形容自己像嫁給一個機器人或木頭，慘遭網友砲轟。王瞳說直播事件使老公更懂表達，吵架也是一種溝通，艾成也開始懂得參與老婆的世界，使夫妻生活更加融洽。